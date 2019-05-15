Садоводам готовят новый сюрприз: осенью его официально представят в Госдуме

Российских садоводов ждет очередной сюрприз. Законодатели задумались о замене общих собраний дачников дистанционным голосованием через Интернет – уже спровоцировавшим скандал в Москве. О планах по разработке изменений в ФЗ-217 сегодня на пленарном заседании Госдумы сообщил депутат от «Единой России» Олег Валенчук в ходе обсуждения вопроса о поправках в этот же федеральный закон, но касающихся вопроса об открытии банковских счетов садоводств.

«Мы проработали такую вещь – чтобы конституционно мы не нарушали 51% [участвующих в общем собрании членов садоводства], так как это общественная организация, сделать систему голосования через Интернет, – рассказал Валенчук. – Мы провели свои внутренние соцопросы, и фактически 75%, даже пожилые люди, пользуются Интернетом, все понимают, что это такое. Думаю, это будет очень хорошая новелла». Авторы идеи намерены представить ее в Госдуме уже осенью.

При этом рассматриваемые сегодня в первом чтении новшества, разрешающие правлениям садоводов принимать решения об открытии счета садоводческих товариществ, вызвали неоднозначную реакцию депутатов.

«Садоводы этот закон не ждут, потому что он убивает садоводческие товарищества, – заявил депутат от КПРФ Николай Арефьев на слова Валенчука о «долгожданном законе». – Это некоммерческие общества, они делают вскладчину всего лишь для того, чтобы содержать свое товарищество. Зачем им этот счет?»

Валенчук подтвердил – на форумах в Сети он с коллегами-соавторами документа нередко видел такие мнения. «Но мы-то с вами совсем за другие процессы! – подчеркнул он. – Мы за то, чтобы была прозрачность финансов, и те средства, которые люди выделяют на обустройство дорог товарищества, не ложились в карман председателей, которые не всегда чистоплотны. Для этого мы легализуем прохождение этих денег».

Еще один депутат от КПРФ Олег Смолин, между тем, подтвердил: старшее поколение садоводов не хочет «этой дополнительной возни» с картами, банками и перечислением средств – за которое к тому же кредитные организации будут брать процент. «Традиционные способы оплаты фактически будут ликвидированы?» – уточнил он. Валенчук подтвердил – будут. Но постепенно. «Этот вопрос касается практически половины нашего государства- 60 млн садоводов, – напомнил он. – В моем понимании, мы это будем делать плавно, поступательно, никаких резких движений. У нас тут нет штрафных санкций и уголовной ответственности».

В первом чтении законопроект поддержали 348 парламентариев.

Напомним, идея проведения дистанционного электронного голосования в виде эксперимента на осенних выборах в Московскую городскую думу столкнулась с ожесточенным сопротивлением жителей столицы. Москвичи собирали подписи под обращением к спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову, устраивали акции протеста около здания столичного парламента, требуя не принимать такой закон. Противники новшества заявляли о возможных подтасовках в электронной системе, невозможности сохранить тайну голосования – ставить галочку в бюллетене предполагается через сайт мэра и правительства Москвы после полной авторизации по паспортным данным.

Кроме того, столичные власти продвигают и другую идею – с Интернет-голосованием по вопросам градостроительной политики, вызывающей нарекания жителей Москвы. Это новшество разрешает властям выбирать между назначением публичных слушаний, которые проходят в очной форме, и общественным обсуждением в Интернете. Столичные активисты уже заявили, что эта идея полностью упраздняет институт очных собраний жителей, подменяя его Интернет-голосованием – проконтролировать честность которого, по их мнению, невозможно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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