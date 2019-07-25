ВЦИОМ выяснил, сколько россиян мечтают о собственной даче

Доля горожан в России, у которых есть дача или загородный участок, за пять лет снизилась с 46% до 42%, выяснили специалисты Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). Треть обладателей дач всем довольны, еще 14% опрошенных дачников сказали, что к их участку нужно построить подъезд или отремонтировать дорогу. 11% респондентов сообщили, что имеющемуся у них загородному дому требуется ремонт или строительство нового. 9% россиян из числа дачников посетовали на отсутствие воды на участке воды, у 8% – газа, у 7% – электричества.

Из респондентов, у которых нет дач, 52% сказали, что хотели бы иметь свой загородный участок или дом. В этой подгруппе 59% дача нужна, чтобы выращивать там овощи и фрукты для себя и своей семьи, 48% хотели бы использовать ее для отдыха, 30% обустроили бы у себя газоны, клумбы, пруды и другие декоративные сооружения, 5% выращивали бы там овощи и плодово-ягодную продукцию на продажу.

19% участников опроса сказали, что живут в частном доме, поэтому еще и дача им не нужна. Еще столько же респондентов посетовали, что на дачу у них нет денег. 16% отметили, что держать дачу или участок им не позволяет здоровье, 8% сослались на нехватку времени, у 14% оказался неподходящий для этого возраст. 12% респондентов ответили, что на даче нужно много работать, 6% признались, что предпочитают город.

На вопрос, какие характеристики наиболее важны при выборе дачи, 85% ответили, что там должно быть электричество, и 81% – водопровод. 70% россиян важно наличие дома на участке и его приспособленность к проживанию, 68% – расстояние от дома, 62% – газификация участка.

Опрос о дачах ВЦИОМ проводил 10 июля по телефону по взвешенной выборке из 1600 респондентов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.07.19

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