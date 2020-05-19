«Кредиты подорожают»: банки отвергли идею ЦБ избавить россиян от страхования рисков ипотеки

Ассоциация банков России отвергла предложение Центробанка освободить россиян от страхования рисков ипотеки. Напомним, в конце апреля мегарегулятор объявил о разработке концепции ипотечного страхования, которая предполагает освобождение заемщиков от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать ипотечные риски. ЦБ намерен переложить эти расходы на банки, чтобы снять «дополнительную нагрузку с заемщиков».

Банки идею Центробанка не поддержали. О своей позиции они сообщили в письме, адресованном первым зампредам ЦБ Дмитрию Тулину и Сергею Швецову. По мнению АРБ, реализация этой инициативы обернется ростом процентной ставки по ипотечным кредитам для компенсации расходов банков на страхование и в итоге приведет к снижению доступности ипотеки. Отмечается, что о подобной позиции в АРБ заявили 37 банков.

Со своей стороны банкиры предложили ввести государственное регулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО. «Задача сокращения страховых издержек ипотечного заемщика может быть также решена через государственное регулирование страховых тарифов (по аналогии с ОСАГО)», – цитирует письмо АРБ РИА «Новости». В АРБ полагают, что снизить мотивацию финансово-кредитных организаций «к навязыванию заемщику страховых продуктов» можно за счет увеличения гибкости банковских тарифов.

Москва, Наталья Петрова

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