ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков ипотеки

Центробанк России разработал концепцию ипотечного страхования, которая предполагает освобождение заемщиков от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать ипотечные риски. Об этом говорится в сообщении мегарегулятора.

Как отмечает ЦБ, сейчас при получении ипотечных кредитов граждане, «как правило, должны застраховать от рисков ущерба и утраты приобретаемую и передаваемую в залог кредитору недвижимость, а также в большинстве случаев – свою жизнь и здоровье», чтобы снизить риски ненадлежащего исполнения обязательств.

По мнению Банка России, страхование недвижимости, жизни и здоровья заемщика при розничном ипотечном кредитовании целесообразно. Такое страхование должно стать необходимым условием для получения ипотеки, указывает регулятор.

В то же время в концепции прописано, что «такое страхование будет осуществляться самим кредитором за свой счет», чтобы снять «дополнительную нагрузку с заемщиков».

«Банк не будет иметь права требовать уплаты или возмещения страховой премии с заемщика, а также заключения иного договора страхования», – подчеркнули в ЦБ.

Банк России планирует в ближайшее время обсудить новую концепцию с банковским и страховым сообществом.

Москва, Наталья Петрова

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