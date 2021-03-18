В России легализуют гостевые дома – поручение Мишустина

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по урегулированию деятельности гостевых домов. Об этом говорится в перечне поручений премьер-министра по итогам рабочей поездки в Республику Алтай, сообщает пресс-служба кабмина.

«Задача поставлена Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору. Срок исполнения поручения – 1 июля», – отмечается в сообщении.

В правительстве РФ ожидают, что «это позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц».

Напомним, что 1 октября 2019 года в России заработали поправки в Жилищный кодекс, запрещающие размещение хостелов и гостевых домов в жилых помещениях.

В начале марта вопрос о статусе гостевых домов был поднят в Совете Федерации на встрече за круглым столом, посвященной нормативно-правовому регулированию деятельности гостиниц. Отмечалось, что гостевые дома в России оказались вне закона накануне нового туристического сезона. На заседании прозвучало предложение о разработке поправок в законодательство, где четко прописать понятие «гостевой дом». Автор инициативы, депутат Мосгордумы Валерий Головченко высказал мнение, что возврат таких объектов в законное поле даст возможность наладить контроль за поступлением налогов в бюджет и поможет туристам «получать удовольствие от отдыха».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.03.21

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