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Четверг, 4 марта 2021, 12:50 мск

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Гостевые дома в России оказались вне закона

В России накануне нового туристического сезона вне закона оказались гостевые дома. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Валерий Головченко, выступая сегодня в Совете Федерации на встрече за круглым столом, посвященной нормативно-правовому регулированию деятельности гостиниц.

Парламентарий пояснил, что гостевые дома еще осенью 2019 года попали под запрет вместе с хостелами, которые нельзя размещать в жилых домах. «Мы тогда поставили под вопрос и фактически вывели вне закона гостевые дома. Речь идет о небольших частных домовладениях, где предприниматель, проживая в этом доме <…> оказывает услуги отдыхающим, сдает внаем комнаты, – отметил Головченко. – Согласно существующему правилу, он этого делать не может».

По его словам, единственный вариант для владельца гостевого дома – перевести его в статус нежилого помещения, а это, в свою очередь, означает, что прописка там для самого владельца становится невозможной. «Мы этими новеллами загоняем его в теневое поле», – предупредил депутат.

В этой ситуации Головченко предложил разработать поправки в закон, где дать четкую классификацию понятию «гостевой дом». Парламентарий считает, что возврат таких объектов в законное поле даст возможность наладить контроль за поступлением налогов в бюджет и поможет туристам «получать удовольствие от отдыха».

Москва, Алевтина Белова

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