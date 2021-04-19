Правительство разрешило брать льготную ипотеку на строительство дома

Россияне с детьми смогут взять льготную ипотеку на строительство дома и покупку земельного участка. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил расширение условий программы «Семейная ипотека», сообщили в пресс-службе правительства.

Кредиты по льготной ставке до 6% годовых теперь могут взять семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Воспользоваться программой смогут и семьи с одним ребенком-инвалидом.

«Рассчитываем, что более 20 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате», – приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина. Планируется, что сумма дополнительных кредитов составит 79 миллиардов рублей.

Россиянам придется накопить на первоначальный взнос – 15% стоимости участка и строительства дома. Или только 15% цены на строительство, если у семьи в собственности есть участок. Для строительства обязательно придется нанять компанию или индивидуального предпринимателя по договору подряда. Минимальная сумма кредита будет зависеть от региона.

Ранее аналитики предупредили, что ставка по льготной ипотеке может вырасти вслед за ключевой ставкой. Многие банки прописывают в договоре право на изменение ставки на кредиту без согласия заемщика. Если Центробанк поднимет ключевую ставку, платежи по ипотеке могут резко вырасти.

Москва, Наталья Рязанова

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