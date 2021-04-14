Аналитики предупредили россиян с дешевой ипотекой о росте ставки

Платеж даже по дешевой ипотеке может вырасти вместе с ключевой ставкой. Об этом предупредила консультант по финансовой грамотности Мария Абрамовская.

Она напомнила, что большинство банков оставляют за собой право в одностороннем порядке повысить ставку кредита. Этот пункт включают в кредитный договор на случай увеличения Центробанком ключевой ставки. Как только ЦБ поднимет ключевую ставку, ежемесячный платеж заметно вырастет.

«Банк – не благотворительная организация. Это бизнес. Как только Центробанк поднимет ключевую ставку, банк-кредитор может последовать его примеру. И это будет уже проблема только заемщика», – цитирует преподавателя Высшей школы экономики агентство Regnum.

Абрамовская отметила, что россиянам уже приходится относить в банк значительные суммы из-за высоких цен на жилье.

«При такой стоимости даже с учетом низкой ставки ежемесячный платеж слишком высокий», – пояснила она.

Ранее аналитики обвинили правительство и Центробанк в резком росте цен на жилье. Смягчение денежно-кредитной политики привело к буму спроса на квартиры, отсюда и рост спроса, а, значит, и цен.

К началу 2021 года долговая нагрузка на россиян достигла пика с 2012 года. Она выросла до 11,7%, а средний уровень выплат россиян по ипотеке составил 1,9% от суммарных доходов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.04.21

Строителям арендного жилья снизят налоги, но таких пока нет. / Нотариусы под прицелом: в Севастополе начинается новый передел земельной собственности. / «Борьба за еду среди нищих»: инвестиционный бум в Москве обеспечен за счет умирающих городов в регионах РФ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»