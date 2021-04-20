Рост цен на жилье снизил темп в первые месяцы 2021 года

Цены на жилье стали расти медленнее в первом квартале 2021 года. Стоимость квартир на первичном рынке увеличивается меньшими темпами, чем в конце 2020 года, пишут «Известия».

«Авито недвижимость» и портал «Пульс продаж новостроек» провели исследование жилищного рынка. Темпы роста цен в январе-марте снизились до 8%, хотя в предыдущем квартиле разогнались до 10%. Специалисты отметили, что рост все равно продолжается.

Аналитики объяснили ситуацию снижением спроса на жилье в новом году. Квартиры в новостройках стали предлагать на 14% чаще, в вот спрос на них упал на 6%, по сравнению с первым кварталом прошлого года.

«Подобный вектор развития обусловлен тем, что многие россияне уже успели воспользоваться выгодными ипотечными предложениями в прошлом году и приобрести квартиры», – говорится в исследовании.

По мнению одного из участников рынка, цены растут медленнее, потому что девелоперы боятся не продать квартиры, пока действует льготная ипотека.

Как сообщал «Новый День», аналитики обвинили в росте цен на жилье смягчившуюся политику правительства и Центробанка. Введение льготной ипотеки повысило спрос на жилье, а снижение ставок по депозитам – снизило интерес к накоплению денег на счетах. Вслед за выросшим спросом цены на жилье резко взлетели.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.04.21

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