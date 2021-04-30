Госдуме предложили установить жилой статус апартаментов

В Госдуму внесен законопроект о «многофункциональных зданиях», где располагаются жилые и нежилые помещения. Внутри них жилыми можно сделать только все помещения на лестничной площадке при условии отдельного входа для них. Проект закона опубликован в электронной базе Госдумы.

Статус многофункционального получат здания в общественно-деловой зоне, вне жилой застройки. Требования к расположению таких зданий и помещений в них предложено установить дополнительно. К тому же, для перепланировки апартаментов тоже предусмотрят особенности.

Планируется, что нормативы обеспечения социальной и иной инфраструктурой для многофункциональных зданий будут устанавливать региональные власти.

Авторы законопроекта предложили также урегулировать право общей долевой собственности на общее имущество в здании и распространить на тех, кто купил апартаменты до сдачи здания, действие закона о долевом строительстве.

По данным Forbes, после анонса законопроекта спрос на апартаменты в обеих столицах к концу ноября 2020 года вырос почти в 2,5 раза, а цена – более чем на 15%. А вот предложений в столице стало на треть меньше.

Как сообщал «Новый День», в ноябре министерство строительства и ЖКХ заявило, что готово признать апартаменты жилыми помещениями. Тогда в них можно будет регистрироваться по месту жительства, владельцам начислят взносы на капремонт, а за содержание будут отвечать управляющие компании.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.04.21

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