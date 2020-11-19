«Про Москва-Сити нужно подумать…» Минстрой РФ согласился признать апартаменты разновидностью жилого помещения

Министерство строительства и ЖКХ РФ готово признать апартаменты разновидностью жилого помещения. У таких зданий должны будут появиться управляющие компании, определен размер платы за капремонт и введена постоянная регистрация граждан. При этом минстрой намерен учесть попавшие под амнистию площади апартаментов в годовом объеме введённого в эксплуатацию жилья.

Как сообщил сегодня на встрече за круглым столом в Совете Федерации заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, последние полгода в министерстве высказывались разные точки зрения по поводу того, должны ли апартаменты считаться видом жилого или нежилого помещения.

Перед заседанием в СовФеде чиновник уточнил позицию нового главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, и сообщил, что министерство будет просить специалистов из «ДОМС.РФ», Института экономики города и других ведомств «помочь прописать, наверное, все-таки многофункциональное здание жилыми помещениями, вводить отдельный вид, чтобы можно было распространять на него всю регуляторику Жилищного кодекса».

В таких жилых зданиях должны будут появиться управляющие компании, определена плата за капитальный ремонт, а кроме того – в многофункциональных зданиях следует разрешить прописку. «Но одно дело – когда это отдельный дом, а когда мы говорим про Москва-Сити нужно подумать, как это правильно сделать», – уточнил замглавы Минстроя.

Чиновник предложил участникам встречи за круглым столом в течение одной-двух недель сформировать рабочую группу, «чтобы мы сформировали, через что идем – будь это Жилищный или Градостроительный кодекс, чтобы мы понимали всю специфику». «У меня есть полный акцепт министра», – подчеркнул Стасишин.

Заместитель министра пояснил, что «узкие места» перевода апартаментов в статус жилого помещения кроются в проблемах с инсоляцией и секционности зданий. При этом разработчикам новых норм надо будет решить две основные проблемы: как ввести новое определение и придать статус жилого помещению, которое уже заселено людьми, и что делать с теми объектами, которые пока находятся в стадии строительства.

«Я бы не вводил название «апартаменты», я бы ввел многофункциональное здание с чем-то», – отметил он.

Что касается дальнейшего строительства подобных объектов, то пока Минстрой считает это нецелесообразным. «Под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, – подчеркнул Стасишин. – Но потом мы должны быть честными, что все – лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье».

В свою очередь, ведущий встречи сенатор Аркадий Чернецкий обратил внимание, что такое жилье пользуется спросом в Европе, где «в Париже окна находятся в пяти метрах от метро – но там живут люди». «Каждый выбирает то, что ему нужно, – пояснил он. – Кому-то не нужна инсоляция, ему не хочется 40 минут ехать на работу, он предпочитает 20 минут идти пешком». Люди должны знать, что они приобретают особую категорию жилья, пояснил он, и делать выбор с учетом более высокого налога на недвижимость, повышенной платы за коммунальные услуги.

«Нужно принимать решение по тому, что уже понастроили, – подытожил он. – Сегодня это миллионов квадратных метров, они просто висят у нас в воздухе. Но нужно думать о том, что делать дальше. <…> Все виды жилья запихать в прокрустово ложе жестких требований и лишить человека возможности выбора – это не очень рационально».

Сенаторы выразили готовность в максимально короткие сроки создать рабочую группу, которая должна будет найти оптимальный вариант решения проблемы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.11.20

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