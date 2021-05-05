Москва и Санкт-Петербург попали в топ-10 рейтинга роста цен на элитное жилье

Санкт-Петербург занял шестое место в рейтинге мировых лидеров по росту цен на элитную недвижимость за три первых месяца 2021 года. Москва отстала от северной столицы на две строчки, следует из исследования консалтинговой компании Knight Frank.

За первый квартал 2021 года элитная недвижимость в Петербурге выросла в цене на 13,4% в годовом измерении, в Москве – на 12,4%. В прошлом году северная столица занимала только 43-е место, а Москва – 11-е.

Три первых места списка прочно заняли китайские города Шэньчжэнь (+18,9%), Шанхай (+16,3%) и Гуанчжоу (+16,2%).

По данным Prime Global Cities Index, год назад только в Маниле рост цен на элитные квартиры показывал двузначные числа. По итогам первого квартала 2021 года подобное подорожание выявили в 11 городах. За три первых месяца текущего года цены в элитном секторе недвижимости прибавили максимум с четвертого квартала 2017 года.

По мнению аналитиков, рынок элитного жилья в Москве развивается стабильно, а вот в Петербурге видел дефицит качественных предложений.

Как сообщал «Новый День», в апреле президент РФ Владимир Путин поручил ФАС найти причины роста цен на жилье. В среднем по России квартиры стали дороже на 12%, в Северной Осетии – на 30%, в Орловской области – на 19,7%, в Адыгее – на 19,3%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.05.21

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