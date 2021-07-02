В России приставы впервые отобрали единственное жилье у должника

Единственная квартира признанного банкротом жителя Екатеринбурга была продана на торгах в пользу его кредиторов. Юристы отметили, что это первый случай изъятия единственного жилья у должника.

Аркадий Поторочин не смог рассчитаться с долгами в 21 млн рублей и заявил о банкротстве. Он попросил исключить из конкурсной массы двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью более 147 кв. м, указав, что это его единственное жилье.

Кредиторы не согласились, но арбитраж в 2018 году встал на сторону Поторочина. Позже суд согласился с кредиторами, которые единогласно проголосовали за замену жилья должника на однокомнатную квартиру в 32 кв. м. Норма обеспечения жильем в Екатеринбурге составляет 10 кв. м на человека, а должник проживал один и не имел иждивенцев, то есть предложенный ими вариант отвечал всем требованиям закона.

Поторочин пытался обжаловать такое решение, но безрезультатно, 22 июня пятикомнатная квартира была выставлена на торги за 9,1 млн рублей и продана за 8,25 млн. По данным сервиса недвижимости, ее рыночная стоимость составляла 11-12 млн рублей.

Юристы сошлись во мнении, что это был первый случай продажи с торгов единственного жилья должника. «Дело Поторочина выглядит первой ласточкой, за которой должны полететь стаи со всех уголков страны», – сказал старший юрист «Арбитраж.ру» Артем Комсюков в беседе с «Коммерсантом».

По его мнению, россияне вернутся к практике, когда формальными владельцами недвижимости делали бывших супругов и несовершеннолетних детей.

Напомним, в конце апреля Конституционный суд РФ разъяснил, что единственное жилье может быть изъято ради погашения долга, если у должника и его семьи будет помещение, пригодное для проживания. Новое жилье должно быть не меньше установленной в регионе нормы и находиться в том же поселении.

Екатеринбург, Наталья Рязанова

Екатеринбург. Другие новости 01.07.21

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