КС РФ разрешил судам игнорировать запрет на изъятие единственного жилья

Суды могут игнорировать иммунитет на единственное жилье, если должник не останется без пригодного для проживания места. Конституционный суд (КС) РФ постановил, что запрет забирать единственное жилье не может быть безусловным. Постановление опубликовано на сайте суда.

В КС РФ обратился Иван Ревков, который одолжил деньги Елене Шахлович более 20 лет назад и до сих пор не получил их обратно. В 1999 году суд встал на его сторону и обязал должницу вернуть долг с процентами, но приставы возбудили исполнительное производство только в 2007 году.

В 2009 году Шахлович купила квартиру в 110 кв. м, а в 2019 году прошла процедуру банкротства. На тот момент у нее было 4,26 млн рублей долга, причем 3,9 млн (долг и проценты) она должна была вернуть Ревкову. Несколько судебных инстанций отказались изымать у Шахлович квартиру, стоимость которой могла покрыть все ее долги. Судьи сослались на ст. 446 ГПК РФ, в которой установлен иммунитет на сохранение единственного жилья должника.

КС РФ разъяснил, что единственное жилье может быть изъято ради погашения долга, если у должника и его семьи будет помещение, пригодное для проживания, и площадью не меньше установленной в регионе нормы. При этом, оно должно находиться в том же поселении, если сам должник не согласиться на смену поселения.

Судам напомнили, что нужно учитывать время присуждения долга гражданину и начало исполнения по решению суда, а также время и условия покупки жилья, на которое действует запрет на взыскание. Если квартира куплена недобросовестно, можно рассмотреть возможность отмены иммунитета.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.04.21

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