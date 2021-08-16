Архитекторы в Сочи призвали запретить строить отели ниже трех звезд

Власти Сочи должны запретить строительство гостиниц классностью ниже трех звезд. Городской Союз архитекторов выступил с такой инициативой из-за засилья проектов отелей низкого уровня.

Другой вариант – строить гостиницы низкой классности в глубине города, оставив приморскую территорию заведениям с высоким уровнем комфорта.

«Сделать так, чтобы гостиницы ниже трех звезд не строились. Другое мнение – градировать только приморские гостиницы, а в более глубинных территориях допускать такое строительство», – пояснила позицию союза его президент Наталья Захарова в беседе с ТАСС.

Напомним, Ростуризм назвал дефицит качественных, современных отелей причиной перегрузки Черноморского побережья России.

В начале июля правительство РФ запустило программу льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц для проектов уровня «три звезды» и выше. Планируется, что к 2024 году объем выданных кредитов составит 200 млрд рублей.

Сочи, Наталья Рязанова

Сочи. Другие новости 16.08.21

В Кургане из-за пожарных гидрантов на 12 часов отключат холодную воду. / Дом был в аварийном состоянии: в мэрии объяснили, почему снесли старинный особняк на ВИЗе (ФОТО). / В Курганской области во время пожара погибли 5 человек, двое из них – малолетние дети. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»