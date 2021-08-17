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Вторник, 17 августа 2021, 15:13 мск

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Регионы РФ получат 20 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья

Правительство РФ выделит ряду регионов 20 млрд рублей по программе расселения аварийного жилья. Эти деньги должны были поступить из бюджета в 2022-2023 годах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение было принято по итогам рабочих поездок главы правительства в субъекты РФ. Ряд регионов готов приступить к ускоренному расселению граждан из аварийного жилья. Еще в 14 субъектах досрочно завершат строительство 40 важных инфраструктурных объектов. Власти решили помочь ускорить решение жилищного вопроса.

«Чтобы не растягивать стройку и оперативно завершить работы, направим им порядка 20 млрд рублей. Свыше 13 млрд рублей пойдут именно на то, чтобы люди могли переехать в новое жилье», – заявил Мишустин на заседании кабмина.

Стенограмма и видео заседания опубликованы на сайте федерального правительства.

Как сообщал «Новый День», в начале августа Свердловская область досрочно получила 1,7 млрд рублей на расселение аварийных домов. Ранее Сургут в ХМАО-Югре попал в «красную зону» по переселению людей из аварийного жилья. Муниципалитет выполнил план только на 31%.

Москва, Наталья Рязанова

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