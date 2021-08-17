На Дальнем востоке обкатают систему преференций для снижения стоимости жилья

Власти готовят специальную систему преференций для строителей, который должны снизить стоимость жилья. Программу впервые опробуют на Дальнем востоке, сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Цель программы – уменьшить затраты строителей с условием снижения цены на квадратный метр для будущих жильцов. Для этого компаниям будут бесплатно предоставлять участки под возведение жилья и налоговые преференции. Государство также планирует участвовать в подведении к земельным участкам инфраструктуры.

«Мы запускаем программу «Дальневосточный квартал». Пока в России такой подход не применялся. Хотим сделать так, чтобы снижение цены по отношению к рыночной было критерием победителя. Кто поставит наиболее приличную цену для людей – тот и получит эти участки», – сказал Юрий Трутнев в интервью ГТРК «Владивосток».

Ради снижения цен на жилье планируется увеличить объемы строительства. Полпред президента РФ пообещал, что «люди это почувствуют».

Напомним, во втором квартале 2021 года стоимость жилья выросла на 9%, а по сравнению со вторым кварталом 2020 года – на 33%.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 17.08.21

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