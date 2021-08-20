Сдача квартиры в аренду может обернуться проблемами для владельца

Грядущие изменения на рынке жилья могут сделать покупку недвижимости для сдачи в аренду нецелесообразной с точки зрения вложения денег. Об этом сообщили в «Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы».

В мае в Госдуму внесли законопроект, предлагающий дополнить Жилищный кодекс России статьей 17.1 «Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах». В частности, хозяев квартир хотят штрафовать за шумных съемщиков. Если наниматель регулярно нарушает режим тишины, соседи смогут пожаловаться владельцу недвижимости. Тот должен будет уладить проблему или расторгнуть договор с арендаторами. Если шум не прекратится, хозяина жилья оштрафуют.

«Кроме того, значительные изменения на рынке произойдут, если арендный бизнес необходимо будет зарегистрировать как ИП», – сообщили риэлторы «Ленте.ру». Любая дополнительная нагрузка на арендодателя сказывается на арендаторе. Поэтому, если вырастет налоговое бремя для тех, кто сдает жилье, вырастут и ставки.

При этом в России пока нет альтернативы инвестициям в недвижимость. В настоящее время доходность от сдачи квартир в аренду достигает 6-7% годовых. «Если процент будет ниже, то все перейдут на депозиты в банки. Сейчас рынок аренды находится на своих самых низких и кризисных позициях, но при этом с него люди не уходят», – отмечают специлисты.

Москва, Зоя Осколкова

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