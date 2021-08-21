В России предпримут новую попутку легализовать рынок арендного жилья

Частников, сдающих квартиры, собираются вовлечь в государственную систему арендного жилья. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью «Российской газете».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, по данным Минстроя, в РФ сдается более 5 млн квартир, хозяева большинства из них заключают серые сделки и не платят налоги в бюджет.

В течение ближайшего года предполагается разработать необходимую нормативную базу и создать информационную платформу учета договоров найма, интегрированную с налоговой службой, государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства и другими системами.

Власти рассчитывают за счет легализации арендного рынка увеличить ежегодные налоговые поступления на 200 млрд рублей.





Москва, Игорь Юров





Москва. Другие новости 20.08.21

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