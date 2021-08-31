На Дальнем Востоке появится первый город-миллионник

Первый город с населением в миллион человек планируют создать на Дальнем Востоке. Миллионник появится от слияния Владивостока, Артема и нового города-спутника, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Министерство намерен построить рядом с дальневосточной столицей новый город. Для него даже придумали рабочее название – Спутник, которое будет напоминать о триумфе советской науки по запуску в 1957 году первого искусственного спутника Земли. Новый город станет заключительной частью нового поселения.

«Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment – это именно то, что нам сейчас нужно», – пояснил Чекунков в интервью РБК.

Предполагается, что новый город привлечет около 300 тыс. человек. Вместе с 600 тыс. населения Владивостока и 100 тыс. жителей Артема получится запланированный властями миллион.

«Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга. У него для этого все есть», – считает Чекунков.

Как сообщал «Новый День», власти готовят специальную систему преференций для строителей, который должны снизить стоимость жилья. Программу впервые опробуют на Дальнем Востоке и называться она будет «Дальневосточный квартал».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.08.21

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