Трутнев предложил сделать апгрейд дальневосточных городов

Качество городской среды на Дальнем Востоке значительно ниже среднего по России. Для повышения привлекательности региона следует модернизировать существующие города, а не строить новые, заявил вице-премьер, подпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Чиновник отметил, что новые города должны появляться там, где будут новые производственные мощности, чтобы обеспечить население работой. Пока же важно привести в прядок существующие поселения. Трутнев напомнил, в регионе почти 10-кратное отставание по количеству дорог, линий передач.

«Есть такой показатель – индекс качества городской среды. Он на Дальнем Востоке не на высшем уровне, а существенно ниже среднероссийского», – сказал Трутнев в эфире радио «Комсомольская правда».

По его мнению, в модернизации прежде всего нуждаются столицы регионов в округе: Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Магадан, Анадырь. Программа развития инфраструктуры Дальнего Востока уже работает, в ее рамках построили 489 социально значимых объектов. В течение следующих пяти лет в регионы отправят 101,7 млрд рублей. 7 млрд рублей выделят на благоустройство 1000 дворов.

Как сообщал «Новый День», Минвостокразвития предложил создать город-миллионник, объединив Владивосток и Артем. К ним планируется присоединить новый город-спутник, который может привлечь до 300 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.09.21

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