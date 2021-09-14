Россия поднялась на 4 строчки в мировом рейтинге роста цен на жилье

Россия поднялась с 14-й строчки на 10-ю в мировом рейтинге стран, в которых растут цены на жилье. Аналитики КА Knight Frank назвали программы поддержки в сфере недвижимости главной причиной подорожания жилья, сообщает «Вести.ру».

Цены на квартиры подросли в большинстве регионов и в среднем по стране поднялись на 14,4%. Это позволило России прыгнуть на четыре строки рейтинга вверх. Госпрограммы доступной ипотеки и материнского капитала подстегнули спрос на жилье, а следом выросли и цены.

Первую строку рейтинга сохраняет за собой Турция, где цены на недвижимость за год прибавили 29,2%. На втором месте Новая Зеландия (+25,9%, на третьем соседствуют США и Словения (+18,6%).

Как сообщал «Новый День», за год жилье на российских курортах подорожало вдвое и больше всего в Туапсе, Новороссийске, Краснодаре, Сочи и Геленджике. В Туапсе квадратный метр в новостройках в августе подорожал на 120% по сравнению с 2020 годом, в Новороссийске – на 118%, в Краснодаре – на 115%, в Сочи – на 113%, в Геленджике – на 105%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.09.21

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