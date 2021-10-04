В России хотят вернуть НДС на строительство апартаментов – на сколько вырастут цены

Цены на апартаменты в России могут вырасти из-за предложения Минфина вернуть НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого строительства. Эта инициатива содержится в приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Согласно документу, на весь этот период министерство предложило отменить «освобождение от НДС услуг застройщика, оказываемых при строительстве апартаментов на основании договора участия в долевом строительстве», который был заключен в соответствии с ФЗ-214, сообщает РБК.

Эксперты сочли предложение Минфина попыткой переориентировать девелоперов на строительство жилого фонда, пишут «Известия». По мнению главы риелторской компании «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, инициатива ведомства направлена на создание «слишком некомфортных условий» для застройщиков апартаментов, чтобы «они сами собой покинули рынок, либо старались довести любой проект до статуса жилого».

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанса» Андрей Колочинский полагает, что возврат НДС сделает строительство апартаментов менее прибыльным, что приведет к переориентированию некоторых девелоперов на возведение квартир. Эксперт отметил, что НДС облагаются только услуги застройщиков, а не вся сумма, прописанная в договоре долевого участия, поэтому сложно оценить, насколько вырастет себестоимость строительства. Глава центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев ожидает роста цен на 2-3%.

Напомним, НДС для застройщиков по договорам долевого участия был отменен в 2010 году. Правовой статус апартаментов, которые считаются нежилыми помещениями, до сих пор не определен. В конце апреля этого года в Госдуму был внесен законопроект о новой категории недвижимости – многофункциональных зданиях, апартаменты в которых предлагается приравнивать к обычным квартирам. Однако документ депутаты еще не рассматривали.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.10.21

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