Москва поднялась на пятое место мирового рейтинга по росту цен на жилье

По итогам II квартала Москва заняла пятое место в рейтинге городов мира по росту цен на жилье. В предыдущем квартале российская столица находилась на седьмой строчке, сообщает «Вести.ру» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Knight Frank.

«За квартал Москва поднялась на пятое место с ростом цен на 28,8% (в I квартале 2021 года – седьмое место, + 22,4%). При этом год назад столица находилась только на 92-й строчке индекса», – говорится в отчете Knight Frank.

Лидером среди городов мира стал канадский Галифакс (+30,8%). В первую тройку вошли турецкий Измир (+30%) и Сеул, столица Южной Кореи (+30%)​​​.

Как сообщал «Новый День», в мировом рейтинге стран с растущими ценами на жилье Россия поднялась с 14-й строчки на 10-ю. Цены на квартиры в среднем по стране поднялись на 14,4%, рост произошел в большинстве регионов страны.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.10.21

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