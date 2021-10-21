Доля наследственных квартир на вторичном рынке в Москве удвоилась из-за Covid-19

В Москве впервые за 30 лет вдвое увеличилась доля наследственных квартир, выставленных на продажу. А в сфере аренды жилья такие квартиры составляют 65%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «Инком-Недвижимости».

Доля полученного в наследство жилья выросла с 10% до 20%. Более половины (60%) тех, кто не готов жить в унаследованной квартире, продают недвижимость, остальные сдают. Большая часть подобного жилья принадлежала собственнику не более трех лет.

Владельцы наследственных квартир часто согласны уступить в цене ради быстрой сделки. Но треть покупателей не согласны приобретать такое жилье даже со скидкой 5-10%. Основные причины: появление неучтенного наследника, риск оспаривания завещания и внезапно появляющаяся последняя воля собственника.

Как сообщал «Новый День», в июле цены на вторичное жилье в крупнейших городах России вновь пошли в рост. В среднем по стране рост составил 4%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.10.21

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