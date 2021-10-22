Правительство расширило льготную ипотеку на частные дома

Условия льготной ипотеки в России будут действовать и в отношении сделок с частными домами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее льготная ставка по ипотеке распространялась только на покупку квартир в новостройках.

Глава кабмина объявил о расширении программы льготной ипотеки во время заседания правительства. Стенограмма опубликована на официальном сайте органа власти.

«Приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых. Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме», – пояснил Мишустин.

Он напомнил, что программа была запущена в 2020 году в качестве меры поддержки граждан и строительной отрасли. Льготная ипотека оказалась так востребована у россиян, что программу продлили еще на год – до 1 июля 2022 года. Теперь, по поручению президента РФ Владимира Путина кабмин распространил льготные условия на еще один вид недвижимости.

Как сообщал «Новый День», Владимир Путин объявил о близости решения жилищного вопроса в России. Он признал, еще остаются нерешенные задачи на некоторых направлениях, но власти страны впервые могут достичь национальных целей в жилищной сфере.

Москва, Наталья Рязанова

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