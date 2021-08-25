Путин заявил о близости решения жилищного вопроса в России

Власти России впервые могут решить жилищный вопрос, хотя на некоторых направлениях остаются нерешенные задачи. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с гендиректором «Дом.рф» Виталием Мутко.

Глава государства отметил успешное руководство институтом развития, который стал ключевым звеном в достижении национальных целей в жилищной сфере. Несмотря на нерешенные задачи на некоторых направлениях страна впервые может решить один из важнейших вопросов – жилищный.

«Мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу – хотя бы в целом. Там много направлений деятельности, много задач, которые стоят перед организацией и вообще перед страной, перед Правительством», – цитирует президента пресс-служба Кремля.

Как сообщал «Новый День», правительство РФ выделит ряду регионов 20 млрд рублей по программе ликвидации аварийного жилья. В некоторых регионах приступят к ускоренному расселению граждан из аварийного жилья, а в 14 субъектах досрочно построят 40 инфраструктурных объектов.

В начале июля на Совете законодателей заявили о риске срыва поставленных президентом РФ задач в области строительства жилья. Без учета ипотеки и льготных программ специалисты увидели снижение объемов строительства на 40%.

Москва, Наталья Рязанова

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