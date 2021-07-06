Строительство жилья в России: поставленные Путиным задачи оказались под грозой срыва

Сегодня на Совете законодателей разгорелась дискуссия о перспективах строительства жилья в отдаленных регионах России. Как считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, есть реальная угроза срыва поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин со своей стороны отметил, что его ведомство пока планирует «аккуратно посмотреть» на эту проблему. «Чтобы выполнить указ президента по увеличению объемов жилищного строительства, эффективность коллег из регионов нужно сегодня рассматривать не по факту ввода или не ввода – все-таки это задел последних двух-трех лет, а по факту количества квадратных метров на конец года находящихся в стройке. Тогда мы точно будем прогнозировать, будет ли ажиотаж, что с ценой, а самое главное – будем точно видеть эффективность мер поддержки, которые мы оказываем в части обеспечения инфраструктуры», – отметил представитель Минстроя, добавив, что «без ипотеки и льготных программ мы бы увидели снижение объемов строительства на 40%».

Отвечая на вопрос по Дальнему Востоку, где наблюдается дефицит жилья, Стасишин сказал, что сейчас туда «заводят больших игроков». «Здесь нужно аккуратно посмотреть, когда человек будет подавать заявку гипотетически на готовность взять ипотеку. ДОМ.РФ будет это аккумулировать. Дальше мы будем смотреть, что у нас с балансом спроса и предложения в конкретном регионе, откуда пошла заявка, а банки потом будут отказывать в выдаче ипотечного кредита», – пояснил он.

Со своей стороны Яровая обратила внимание, что ри таком подходе есть опасность невыполнения поставленных главой государства задач, а «смотреть, какое предложение в регионе бессмысленно, если заведомо понятно, что там предложения нет». «Не куда может, а куда должен зайти застройщик рассматривать в контексте общих задач, которые уже сформированы президентом. У нас есть стратегия развития Дальнего Востока. Это форпост России, важное направление для страны. Нам важно сохранить население, обеспечить приезд молодых специалистов, это вшивается в комплекс больших задач. Поэтому нужно не смотреть, куда можем, а простимулировать, чтобы застройщик туда гарантировано пришел, потому что там портфель спроса уже переполнен», – пояснила вице-спикер Госдумы.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.07.21

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