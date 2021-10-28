Названы города России, где больше всего подорожало жилье

Лидером по подорожанию вторичного жилья среди крупных городов России в октябре стал Краснодар. Об этом сообщили аналитики консалтинговой группы SRG. В топ-3 также вошли Екатеринбург и Нижний Новгород, занявшие второе и третье места соответственно.

В Краснодаре вторичка за месяц прибавила в цене 15,55%, «квадрат» подорожал до 82,6 тысячи рублей, приводит данные аналитиков РИА Недвижимость. В сравнении с октябрем прошлого года стоимость выросла на 48,45%. Надо отметить, что Краснодар и в сентябре был лидером по росту цен на жилье.

В Екатеринбурге, по данным аналитиков, средняя стоимость вторичного жилья увеличилась на 5,3%, до 88,4 тыс. рублей за квадратный метр. В Нижнем Новгороде стоимость вторички выросла на 5,04%.

В пятерку лидеров также вошли Казань и Москва. Столица Татарстана продемонстрировала рост цен на жилье в пределах 4,62%. В Москве квадратный метр жилья на вторичном рынке прибавил в цене 4,09% и достиг отметки 275,7 тысячи рублей за «квадрат».

В Самаре, Омске, Ижевске, Новосибирске и Воронеже квадратный метр вторички подорожал на 3,06-3,98%. В Челябинске, Тюмени, Саратове, Перми, Тольятти, Уфе и Ростове-на-Дону цена выросла за месяц на 2,11-2,92%.

Наименьший рост цен на вторичном рынке отмечен в Санкт-Петербурге и Волгограде. В Северной столице «квадрат» подорожал на 1,97%, достигнув 160,6 тыс. рублей. В Волгограде вторичное жилье прибавило в цен 1,64%.

Как отметили в SRG, с среднем стоимость квадратного метра на вторичке в 20 крупных городах России в октябре составляет 84,9 тыс. рублей. «Это на 3,96% больше, чем в сентябре 2021 года и на 19,48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – заявили аналитики.

В октябре рост цен на вторичном рынке жилья оказался наибольшим. Эксперты объяснили это значительным сокращением недорогих лотов и медленным увеличением объема предложения.

Ранее сообщалось, что Россия поднялась с 14-й строчки на 10-ю в мировом рейтинге стран, в которых растут цены на жилье. Аналитики КА Knight Frank назвали программы поддержки в сфере недвижимости главной причиной подорожания жилой недвижимости.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.10.21

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