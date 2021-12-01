Новостройки в Москве подорожали до рекордных 300 тысяч рублей за квадрат

Средняя стоимость квадратного метра в столичных массовых новостройках в октябре достигла рекордного уровня – 300 тыс. рублей. По этому показателю Западный административный округ столицы установил рекорд за всю историю сегмента.

Вторым по уровню цены стал Восточный округ Москвы – 273 тыс. рублей за кв м жилья комфорт-класса. Пятерку лидеров замкнули Южный административный округ – 267 тысяч за кв м, Северо-Западный – 264 тыс., Северный – 257 тыс., пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «Метриума».

По данным компании, в октябре средняя цена на квартиры в новостройках эконом- и комфорт-класса в Старой Москве составила 262 тыс. рублей за кв. м. В ноябре показатель вырос на 2%, а в годовом выражении – на 32%. По данным аналитиков, цена самой дорогой и самой дешевой квартиры в новостройке в разных округах Москвы может отличаться почти в три раза.

Напомним, нормативная стоимость жилья в России на первое полугодие 2022 года увеличилась. Цена на квартиры в Москве выросла на 98%, до 265,8 тыс. рублей, в Московской области – на 45%, до 108,4 тыс. рублей, В Санкт-Петербурге – на 74%, до 162,8 тыс. рублей. Средний по стране показатель составил 70,5 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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