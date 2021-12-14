Аренда жилья в России подорожала на треть за год и может еще вырасти

Цены на аренду жилья в крупных российских городах поднялись на 31% по сравнению с ноябрем 2021 года. В случае введения в действие ГИС для регистрации сделок с недвижимостью арендное жилье может подорожать еще на 10-15%, предупредили «Известия» со ссылкой на данные аналитиков.

По информации «Авито Недвижимость», средняя цена по России установилась на уровне 23 тыс. рублей в месяц. В «Циан.Аналитике» насчитали рост цен на аренду однокомнатных квартир на 21% (до 20,4 тыс. рублей), двухкомнатных – на 23% (30,3 тыс.), трехкомнатных – на 20% (45,8 тыс.).

Причиной назвали возросший спрос на арендное жилье, который в начала года увеличился на 24%, а по данным компании «Этажи» – в 3,8 раза. Многие из тех, кто воспользовался ипотекой, живут во временных квартирах, пока их новостройки готовят к сдаче. Часть россиян, планировавших покупку своего жилья, осталась на съемном из-за роста ставок по ипотеке и цен на квартиры.

Аналитики ожидают новый скачок цен в случае принятия инициативы Минстроя о создании единой системы для регистрации всех сделок. Угроза штрафа в от 500-2500 рублей для игнорирующих правила граждан или 5000-10000 рублей – для юридических лиц заставит арендодателей поднять цены.

Москва, Наталья Рязанова

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