Госдума одобрила продление «дачной амнистии» до 2031 года

Россияне смогут оформить незарегистрированные дома на дачных участках до марта 2031 года. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о продлении «дачной амнистии», сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Упрощенное оформление прав продолжит действовать на участки и стоящие на них жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года. Для регистрации россиянам достаточно подать заявление в местную администрация, приложив документ, доказывающий владение домом. Госпошлину платить не надо.

«Дачная амнистия» в России была объявлена в сентябре 2006 года сроком на пять лет. В конце прошлого года ее продлили до 1 марта 2026 года. власти посчитали, что этого срока недостаточно для тех, кто, например, получил в наследство дачный участок и дом, не оформленные в собственность.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников анонсировал новое продление «дачной амнистии» в августе. Вместе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком они обсуждали в правительстве установление упрощенного порядка бессрочно.

Москва, Наталья Рязанова

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