Аналитики оценили вероятность снижения цен на жилье в России

Стоимость жилой недвижимости в России может снизиться на десять и более процентов в случае обвала фондового рынка на фоне обострения конфликта вокруг Украины. Такое мнение приводится в аналитическом обзоре компании «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

По оценке риелторов, эта ситуация способна спровоцировать кратковременный всплеск спроса на рынке недвижимости, который среди инвесторов имеет репутацию тихой гавани. «Однако если очередной раунд противостояния с Западом завершится введением жестких санкций в отношении российских финансовых институтов, недвижимость тоже сильно пострадает. Для того чтобы защитить рубль, Центробанк будет вынужден резко поднять ключевую ставку, вслед за чем неизбежно последует существенное подорожание кредитов как для застройщиков, так и для покупателей. Так как рынок жилья сильно зависит от ипотеки – по итогам прошлого года 60-70% сделок на первичном рынке и 56% на вторичном были ипотечными, значительный рост ставок обрушит спрос и заставит продавцов скорректировать цены. Глубина просадки в таких условиях может достигнуть 10% и более», – говорится в обзоре.

По данным аналитического центра ИРН, в настоящее время жилье продолжает дорожать. Стоимость квадратного метра в Подмосковье за январь увеличилась на 2,4% и составила в среднем 142 350 рублей. В новой Москве вторичное жилье подорожало на 1,7% до 200 200 рублей за «квадрат», в «старой» – на 1,4% до 249 150 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году средняя стоимость квадратного метра жилья в России увеличилась на 19% – до 82,7 тысячи рублей.

Москва, Светлана Антонова

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