Резко выросли цены на вторичное жилье в крупных городах России

В России вторичное жилье сильно выросло в цене. В 2021 году средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 19% – до 82,7 тысячи рублей. Об этом сообщили специалисты портала «Мир квартир».

Наибольший рост стоимости «вторички» наблюдается в Сочи (+82,2%) и Краснодаре (+63,6%). «С установлением в этих городах моратория на новое строительство цены на первичном рынке стали неконтролируемо расти, поэтому спрос обратился ко «вторичке», и там тоже начался схожий процесс», – пояснили эксперты.

В Подмосковье вторичное жилье подорожало в 2021 году на 42%, Севастополе – на 41%, Калининграде – на 39%, Ленинградской области – на 37%, Курске – на 37%, Улан-Удэ – на 36%, Иванове – на 35%, Чите – на 35%.

Самые низкие темы роста стоимости среди крупных городов отмечаются в Архангельске (+7%), Нижнем Тагиле (+10%), Екатеринбурге (+13%) и Владивостоке (+13%), передает РИА «Новости».

В то же время в столице цена квадратного метра на вторичном рынке увеличилась за год на 19% – до 296,1 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – на 26%, до 173,6 тысячи рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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