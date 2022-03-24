Рязань стала лидером по росту цен на новостройки

Цены на новостройки заметнее всего выросли в Рязани, прибавив 23% и дойдя до отметки в 96 тыс. рублей за квадратный метр. Меньше всего квартиры подорожали на первичном рынке в Махачкале, Тольятти и Москве.

Эксперты «ЦИАН.Аналитики» изучили цены в российских городах с населением от полумиллиона человек. Рейтинг построен на данных за 22 февраля – 23 марта. Средняя цена 1 кв. м в крупных городах России установилась на уровне 108,8 тыс. рублей.

Вторую стройку рейтинга заняли Иркутск и Челябинск, где цены прибавили по 22% и поднялись до 97,7 тыс. и 89,3 тыс. рублей соответственно. Третью поделили Ростов-на-Дону (+14%, до 110,8 тыс. рублей) и Киров (+14%, до 79,1 тыс. рублей).

Цена новостроек в Махачкале за месяц не изменилась, оставшись на уровне 37,8 тыс. рублей за квадрат. В Тольятти новые квартиры подорожали на один процент: с 71,2 тыс. рублей до 72,1 тыс. В столице цена новостроек тоже выросла на один процент, но оказалась в четыре раза выше – 310,8 тыс. рублей. Третью строчку снизу занял Краснодар (+2%, до 128,9 тыс. рублей), приводит данные РБК.

Напомним, в конце февраля производители ряда стройматериалов стали отказываться от поставок на фоне резкого роста курса доллара. Они поделились планами поднять цены на треть с начала марта, в первую очередь наценив импортные материалы.

Москва, Наталья Рязанова

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