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Среда, 30 марта 2022, 14:52 мск

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Сбербанк отменил одобренные сделки по ипотеке

Сбербанк отменил сделки по ипотеке, которые были одобрены, но остались неподписанными до 30 марта. Эта мера коснулась сотен человек, пишет «Коммерсантъ».

Несостоявшиеся клиенты Сбербанка обсуждают ситуацию в специальной группе в соцсети, в которой зарегистрировались более 500 человек. Большинство 28-29 марта получили сообщения или звонки из банка о том, что одобренные сделки отменяются. Многие заемщики заявили, что уже готовые к подписанию сделки банк перенес с 29 марта на 31 марта и более поздние сроки.

Часть клиентов уже потратилась на услуги риэлторов, оценщиков, страховку, а некоторые успели продать прежнее жилье, нацелившись на улучшение жилплощади.

Договоры, составленные с учетом ставки 9,8% годовых нужно перезаключать, заново подав заявку. Но теперь банк предлагает ипотеку на вторичное жилье по ставке от 19%.

В Сбере заверили, что проведут сделки, назначенные на 29-30 марта, по уже оговоренным условиям. Остальным придется пройти процедуру одобрения заново. В банке напомнили, что ипотечные ставки изменились 1 марта, но руководство разрешило до 30 марта включительно выдавать кредиты на ранее одобренных условиях.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 1 апреля изменить условия льготной ипотеки на новостройки. Ставку повысят до 12%, а предельную сумму кредита – до шести миллионов рублей. исключениями станут Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, где верхний предел ипотеки установят в 12 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Екатеринбург, Москва, Тюмень, Сибирь, Урал, Центр России, Недвижимость, Россия, Экономика, Сбербанк,