Стоимость вторичного жилья в России снизилась впервые с 2019 года

Средняя стоимость продажи вторичного жилья в России в апреле по сравнению с мартом снизилась впервые с 2019 года. Квадратный метр жилплощади стал дешевле на 0,5% – средняя цена достигла 79,6 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.

Как отметил эксперт, за минувший месяц спрос на вторичку упал на 55-60%. По его словам, одна из основных причин – повышение ставок по ипотеке. Предложений по продаже вторичного жилья, напротив, стало больше на 11%.

По словам директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, в Москве отмечен заметный спрос на низкобюджетные объекты, что «повлияло на средний чек по покупке вторички в сторону снижения». В настоящее значительная часть сделок проходит в сегменте до 7 млн рублей, отметила эксперт.

Как сообщил эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота, сейчас средняя рыночная ставка по ипотеке, не учитывая льготные программы на новостройки, составляет 14-15%. В таких условиях подавляющая часть покупателей не может оформить кредит, а те, кому нужно срочно решить жилищный вопрос, вынуждены рассматривать объекты в низком ценовом сегменте, указала Дымова. Речь идет, в том числе, о квартирах меньшей площади, пояснила эксперт.

Напомним, с 1 мая в России заработала программа льготной ипотеки на новостройки по сниженной ставке – 9% годовых. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов – до 6 млн рублей. Ставка по программе льготной ипотеки была снижена правительством с 12 до 9% по предложению президента РФ.

Тем временем, в кабмине РФ допустили расширение льготной ипотеки на вторичный рынок жилья. Это может произойти, если правительство по результатам мониторинга рынка увидит, что существующих мер поддержки не хватает, отмечал в конце апреля вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Москва, Наталья Петрова

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