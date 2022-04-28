Льготная ипотека по сниженной ставке заработает в России с 1 мая

Минфин России внес в правительство проект постановления о снижении льготной ипотечной ставки с 12% до 9%. Согласно документу, банки начнут выдавать кредиты по этой ставке уже со следующего месяца. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Минфин России разработал и внес в правительство РФ проект постановления, предусматривающий с 1 мая 2022 года изменение условий льготной ипотеки на новостройки. Документ предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продление программы до конца текущего года», – указано в сообщении.

Напомним, максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов – до 6 млн рублей.

По оценке Минфина, реализация программы льготной ипотеки с учетом последних изменений обойдет бюджету в 2022-23 году в 461 млрд рублей.

Отмечается, что ДОМ.РФ (оператор государственной программы льготной ипотеки) уже распределил лимиты в размере 2,5 трлн рублей между банками. Таким образом, с 1 мая банки могут выдавать ипотеку по 9%, подчеркивается в сообщении.

«Сейчас нам важно сконцентрироваться на помощи гражданам и в тоже время поддержать спрос на жилье. Снижение ставки безусловно повысит доступность льготной ипотеки», – заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он добавил, что по итогам двух последних лет около 90% всех ипотечных кредитов на покупку новостроек были выданы в рамках льготных ипотечных программ.

На этой неделе президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки с 12 до 9%. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам подготовить документы для продления льготной ипотеки до конца года и снижения ставки по ней до 9%.

Добавим, накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин не исключил расширение льготной ипотеки на вторичный рынок жилья. По его словам, это может произойти, если правительство по результатам мониторинга рынка увидит, что существующих мер поддержки не хватает.

Москва, Наталья Петрова

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