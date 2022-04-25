Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

Президент России Владимир Путин совещании с правительством по экономическим вопросам в понедельник, 25 апреля, предложил снизить ставку по льготной ипотеке, а также продлить программу до конца текущего года.

На совещании Путин сказал: «Динамика слабее прогноза, и чтобы сделать покупку жилья более доступной, чтобы стимулировать стройку, предлагаю стимулировать ставку по льготной ипотечной программе с господдержкой с 12% до 9% годовых. Ставка 12% была установлена недавно, однако ситуация позитивная и есть возможность снижения. Необходимо также продлить действие этой льготы до конца текущего года».

Ранее правительство объявило о новых параметрах льготной ипотеки на новостройки с 1 апреля 2022 года.

В свою очередь, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил следующее: «Пришло время изменить параметры и вернуть к тому, как они были раньше, а именно поднять ставку до 12%, а в сегодняшних условиях это не плохая ставка, и сумму кредитов для четырех регионов, где стоимость недвижимости высокая, поднять до 12 млн, а для всех других ставку поднять с 3 до 6 млн».

Отмечается, что остальные льготные ипотечные программы с господдержкой остались без изменений.

Москва, Иван Бабурин

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