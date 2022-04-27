Власти РФ не исключили расширение льготной ипотеки на вторичное жилье

Вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил расширение льготной ипотеки на вторичный рынок жилья. Это может произойти, если правительство по результатам мониторинга рынка увидит, что существующих мер поддержки не хватает, отметил он в интервью РБК.

«Ждем мониторинг, если что-то будет не так идти, если будем видеть, что все-таки не хватает, будем что-то предлагать дополнительно. Может быть, в том числе и какие-то меры по вторичному рынку», – сказал вице-премьер.

Хуснуллин напомнил, что первичный и вторичный рынок недвижимости взаимосвязаны. «Когда сегодня нет рыночной ипотеки на вторичном рынке, это замедлит и первичный рынок. Мы это четко понимаем», – отметил вице-премьер. Он также сообщил, что во многих случаях покупка жилья в новостройках связана с продажей вторичной недвижимости, чтобы улучшить жилищные условия. Первоначальный взнос на ипотеку в прошлом году в среднем составил 27%, что означает, что покупатели в основном улучшали жилищные условия, пояснил он.

При этом Хуснуллин затруднился спрогнозировать, каким будет рост цен на жилую недвижимость по итогам текущего года.

«Могу только сказать, коррекция будет где-то на уровне инфляции. Какая она будет, тоже сейчас будем смотреть, потому что на цены влияет много факторов», – сказал вице-премьер. К ним он отнес в основном рост затрат девелоперов на логистику, но не исключил, что проблемы с поставками импортных материалов, пусть и небольшие по объему, могут затруднить ввод жилья в эксплуатацию в заданные сроки. «Поэтому по ценам будем смотреть в ручном режиме», – заключил Хуснуллин.

Напомним, в настоящее время льготная ипотека действуют только на покупку квартир в новостройках. На этой неделе президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки с 12 до 9%. Накануне глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину, Минстрою и Минэкономразвития подготовить документы для продления льготной ипотеки до конца года и снижения ставки по ней до 9%.

Москва, Наталья Петрова

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