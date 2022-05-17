В России выдача ипотеки в апреле упала в четыре раза

В апреле текущего года российские банки одобрили гражданам 37,2 тыс. ипотечных кредитов на 130,5 млрд рублей. По сравнению с мартом объем выданной ипотеки рухнул почти в четыре раза, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Месяцем ранее банки выдали ипотечные ссуды на 529,3 млрд рублей.

Вместе с тем, в количественном выражении выдачи ипотеки в апреле упали на 77% по сравнению с мартовскими показателями.

Спад в ипотеке подтвердили в Национальном бюро кредитных историй. Там отметили, что выдача ипотеки в апреле по сравнению с мартом сократилась на 60,7%.

Эксперты указывают, что ипотечный спад на фоне спецоперации на Украине и роста ставок оказался сильнее, чем в начале пандемии в 2020 году. Тогда объем и количество предоставленных кредитов на жилье снизилось на 43 и 36% соответственно. «Исторически падение максимальное», – констатировал гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Скорого восстановления ипотечного рынка ждать не приходится, отмечают эксперты. По прогнозу Лагуткина, по итогам мая объем ипотечного кредитования может упасть еще сильнее.

«По нашим ожиданиям, в мае результат также будет ниже, чем в марте, как по причине меньшего количества рабочих дней в месяце, так и ввиду сохранения все еще высоких процентных ставок», – прокомментировала директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова, отметив, что поддержку ипотеке окажет расширение льготных программ. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что кабмин допускает распространение льготной ипотеки на рынок вторичного жилья.

Ипотечный рынок может вырасти при снижении ставок и расширении льготных программ, но резкого отскока не будет, согласился Лагуткин. Впрочем, по его мнению, быстрого восстановления не стоит ждать до конца лета. Эксперт не исключил рост спроса на ипотеку с осени «при отсутствии новых шоков».

Москва, Наталья Петрова

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