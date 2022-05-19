Минтруду предложили увеличить возраст молодых семей для жилищных льгот

Россияне в возрасте до 40 лет с детьми должны быть включены в программу поддержки молодых семей для покупки жилья, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он обратился с этим предложением в Минтруд, передает RT.

Политолог отметил, что россияне в последние годы живут под экономическим давлением со стороны Запада. Многие сокращают траты и откладывают большие покупки, в том числе не спешат улучшать жилищные условия. Но за это время вероятные кандидаты на участие в программе помощи молодым семьям становятся старше и упускают шанс получить поддержку от государства.

«Прошу вас оценить целесообразность расширения программы обеспечения жильем молодых семей, а именно включить в претенденты на господдержку родителей-одиночек и супругов в возрасте до 40 лет включительно, имеющих на иждивении малолетнего ребенка в возрасте до 14 лет», – предложил Орлов главе Минтруда Антону Котякову.

В настоящее время супруги в возрасте до 35 лет могут получить компенсацию 30% стоимости купленного жилья. Одинокие родители до 36 лет или имеющие детей семьи могут получить поддержку в размере до 35%.

Как сообщал «Новый День», более 14 млн российских семей недовольны своими жилищными условиями. Чаще всего россияне жалуются на тесноту и вынужденное проживание с родственниками.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»