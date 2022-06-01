В России запустили льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске в стране льготной ипотечной программы на строительство частных жилых домов своими силами (без оформления договора подряда с застройщиками). Об этом сообщается на сайте кабмина.

Ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, а для остальных регионов – 6 млн рублей.

Отмечается, что в текущем году планируется выдать около 8 тыс. кредитов на самостоятельное строительство частных домов.

В правительстве РФ рассчитывают, что расширение программы льготной ипотеки позволит большему числу россиян улучшить жилищные условия.

Напомним, с 1 мая в России заработала программа льготной ипотеки на новостройки по сниженной ставке – 9% годовых. Ставка была снижена правительством с 12 до 9% по предложению президента РФ. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов – до 6 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

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