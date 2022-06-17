Объем выдачи ипотеки в России рухнул более чем на 70%

Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что объем выдачи ипотеки в России в апреле-мае снизился более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«С учетом поднятия ключевой ставки, изменения условий ипотеки, к сожалению, выдача апреля и мая снизилась более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – приводит слова чиновника ТАСС.

Однако на сегодняшний день, как отметил замминистра, выдача ипотечных займов постепенно восстанавливается. Это происходит после снижения в мае ставки по льготной ипотеке на новостройки с 12% до 9%.

По его оценке, для строительной отрасли «этого недостаточно, чтобы обеспечить получение эффективной ставки по проектному финансированию для застройщиков, которая зависит от скорости продаж». «От этого, в свою очередь, зависит качество, себестоимость и вообще надежность проектов», – пояснил Стасишин.

Накануне гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что порядка 40% россиян не имеют возможности взять ипотечный кредит, даже если ставка будет 0%. Он предложил в связи с этим развивать рынок арендного жилья как дополнительный способ улучшения жилищных условий граждан и выступил за субсидирование арендной ставки.

Москва, Наталья Петрова

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