В кабмине России допустили продление программы льготной ипотеки

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о возможности продления программы льготной ипотеки в стране в 2023 году при падении спроса на жилье.

«Мы с президентом договорились, что если спрос на жилье будет падать, то мы будем искать новые меры. Либо продлевать льготную ипотеку на следующий год, либо еще какие-то меры», – сказал он в интервью РБК.

Хуснуллин также заявил, что спрос на жилую недвижимость по итогам текущего года может снизиться на 10-20% по сравнению с 2021 годом. По его мнению, «ничего страшного здесь нет» – это будет соответствовать рыночным условиям. «Сейчас я смотрю, спрос по этому году может быть на 10-20% ниже, но будет соответствовать норме», – отметил он.

Напомним, в июне глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке на новостройки с 9% до 7%. максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области осталась прежней – 12 млн рублей, для остальных регионов – до 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от суммы займа.

Москва, Наталья Петрова

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