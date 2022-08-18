Банки на четверть нарастили объемы выдачи ипотеки в июле

Банки в июле увеличили объемы выдачи ипотеки на 25% в сравнении с предыдущим месяцем, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Количество новых ипотечных займов выросло на 27%. Всего в июле было выдано 78,15 тыс. ипотечных кредитов на 295 млрд рублей.

В топ-5 лидеров по объемам выданной в прошлом месяце ипотеки вошли Москва (7,01 тыс. кредитов на 52,89 млрд. рублей), Московская область с 4,98 тыс. кредитов на 29,5 млрд рублей, Санкт-Петербург (3,46 тыс. кредитов на 20,23 млрд. рублей, Краснодарский край (2,68 тыс. кредитов на 11,09 млрд. рублей) и Свердловская область с 2,95 тыс. кредитов на 8,61 млрд. рублей. Данные исследования приводит «Прайм».

Средний размер ипотечного кредита составил 3,8 млн рублей – это столько же, сколько в июне.

По данным ОКБ, всего с начала 2022 года банки выдали 592,21 тыс. ипотечных займов на общую сумму 2,07 трлн рублей. Общее количество новых ипотечных кредитов сократилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а объемы кредитования – на 31%.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»