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Четверг, 28 июля 2022, 15:12 мск

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Власти направят еще свыше 45 млрд рублей на льготную ипотеку

Дофинансирование программ льготной ипотеки потребует 45,5 млрд рублей из бюджета. Предусмотренные на эти цели средства уже почти израсходованы. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Под основные программы нужно предоставить дополнительное финансирование, и, соответственно, мы сегодня направим еще 45,5 млрд рублей на реализацию трех из них. Это льготная, семейная и дальневосточная. Они пользуются высоким интересом среди жителей нашей страны, и те средства, которые были предусмотрены в федеральном бюджете, практически полностью выбраны», – сказал глава кабмина на совещании с членами правительства.

Основная часть денег пойдет на финансирование программы «Льготная ипотека», 16 млрд рублей будет направлено на «Семейную», более 4 млрд – на «Дальневосточную».

Программы льготной ипотеки в России работают с 2019 года. Условия льготного кредитования на покупку недвижимости пересматривались и менялись. Целью субсидирования является не только поддержка населения в части приобретения жилья, но и стимулирование строительной отрасли, которая сильно пострадала в период пандемии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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