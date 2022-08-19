Мутко рассказал, чем опасен запуск льготной ипотеки на «вторичку»

Введение льготной ипотеки на вторичное жилье приведет к моментальному скачку цен на него. Такое мнение высказал гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По его словам, к этому вопросу нужно подходить очень внимательно. «Там точно цена отреагирует моментально. Мы давали возможности на первичном рынке, и цена улетала моментально», – цитирует Мутко агентство «Прайм».

Напомним, в апреле вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил расширение льготной ипотеки на вторичный рынок жилья. Это может произойти, если кабмин по результатам мониторинга рынка увидит, что существующих мер поддержки не хватает, отметил он. В июне вице-премьер предложил проработать вопрос поддержки ипотеки на рынке вторичного жилья.

Глава «Дом.РФ» также выступил за расширение сельской ипотеки. «Думаю, что со следующего года нужно, чтобы все банки участвовали. Программу сельской ипотеки надо расширять, она требует совершенствования», – сказал Мутко.

Накануне глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что программа «Сельской ипотеки» будет продлена на бессрочный срок, ставка останется прежней – 3%.

Москва, Наталья Петрова

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