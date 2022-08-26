Американские спецслужбы интересуются недвижимостью россиян в Турции

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США интересуются недвижимостью, которую покупают в Турции граждане России. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Сотрудник ЦРУ в Турции встречался с представителями местных строительных компаний и открыто угрожал им, указывая на рост продаж объектов недвижимости россиянам.

Кроме того, он задавал много уточняющих вопросов, интересуясь объемами продаж, валютой оплаты, а также способом проведения операций при покупке русскими турецкого жилья.

По мнению журналистов издания, американские разведчики активизировались в Турции на фоне попыток Вашингтона усилить давление на Анкару. Ранее Минфин США предупредил Союз промышленников и предпринимателей Турции (ТЮСИАД) о последствиях сотрудничества с Россией в условиях санкций.

Анкара, Зоя Осколкова

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