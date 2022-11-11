Половина российских семей использует материнский капитал на оплату ипотеки

В Министерстве труда рассказали, как чаще всего используют материнский капитал российские семьи. Оказалось, что самый популярный вариант – улучшение жилищных условий.

За все время реализации госпрограммы 8,8 млн семей (77% от всех распоряжений) потратили выплаты на покупку жилья, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. В том числе 5,8 млн семей – на приобретение недвижимости в ипотеку (50% от всех распоряжений).

Реже всего средства материнского капитала направляют на накопительную пенсию матери. Этой возможностью воспользовались всего 14 тысяч семей (0,12% от всех распоряжений), отметили в министерстве.

8 ноября президент Владимир Путин заявил, что программа по выплате материнского капитала в России продлена до конца 2026 года. Как пообещал глава Минтруда и социальной защиты Антон Котяков, в 2023 году маткапитал на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей. На второго ребенка он составит почти 780 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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